Blanche mboungou, 36 ans passionnée par le milieu de la mode, je recherche un emploi de vendeuse au sein d'un magasin de prêt-a porter suis une personne sérieuse et dynamique.



Ayant t'accompli le métier de vendeuse j'ai pu apprécier le contact avec les gens.



Aussi je sais m'adapter avec sourire et bonne humeur au travail que l'on me confie.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Dynamisme

s'avoir se présenter

Connaissance clients

Accueil des clients