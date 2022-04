Blanche Tsogo est une assistante de Direction de l'entreprise TBS, entreprise qui opère dans les marchés publics au Cameroun. Je suis chargée de faire des correspondances et de recevoir les agents et clients pour des services. L'informatique est ma passion. Mère d'un garçon, je suis une jeune femme libre, ambitieuse et dynamique.



Mes compétences :

Travail en équipe

Microsoft Office