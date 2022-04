Blanchet MARJORIE

Après plusieurs années passées à exercer en qualité de cariste d’entrepôt pour le groupe Leader Price, je suis aujourd'hui désireuse de donner un nouvel essor à ma carrière en termes de responsabilité, suite à ma formation de Technicien Supérieur en Méthode et Exploitation Logistique.

Mes dix années d'expérience dans le domaine de la logistique m'ont permis de développer les compétences requises à une évolution de carrière. En effet, j'ai été amené à gérer une équipe de 6 personnes, en pilotant une prestation depuis la réception des navettes de produits finis jusqu'à l’expédition de ces dit produits chez les différents clients. D'autre part, je suis rigoureuse et m'adapte rapidement.



Mes compétences :

ERP

Responsable d'une équipe de 6 personnes

A l'aise avec l'informatique

Formation des nouveaux arrivant à la prise de post

Intermédiaire entre responsable log et client

Sensibilisation des nouveaux aux consignes de sécu

Organisation d'une prestation

Mise en oeuvre des procedures d'inventaires annuel