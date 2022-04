Blanchet TIPHAINE

Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Infirmier, je possède une expérience de plus de 3 ans dans le domaine de la petite enfance et de l’accueil en collectivité. Après 2 ans de travail de jour au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans un service médicalisé pour enfants de 0 à 6 ans, j'ai opté pour un passage sur un poste de nuit. Poste que j’occupe depuis 18 mois maintenant. Je fais partie de l’équipe d’hygiène et je suis référente douleur.

Je montre une bonne adaptabilité, une grande curiosité professionnelle et j'apprécie le travail en pluridisciplinarité. La ponctualité, l'organisation et le sens de l'éthique sont trois atouts que je possède et dont j'use dans ma pratique. Le travail de nuit m'a rendue apte à la prise de décisions rapides (cadre de l’urgence) et à la prise de responsabilité (chef d’équipe).

J'aimerais évoluer aujourd'hui en me rapprochant d'un poste d'encadrement, afin d'explorer de nouvelles facettes de mon métier.



Mes compétences :

Gestion de l'urgence

Développement de l'enfant

Éthique

Relationnel

Soins palliatifs

Travail en équipe

Informatique

Soins infirmiers

Hygiène

Evaluation / Gestion de la douleur