Blanco ERIC

Les Laboratoires Vitys sont le fruit de l'association de professionnels ayant plus de vingt ans d'expérience au service de la beauté. Situé au sein de Sophia-Antipolis, technopole européenne de la recherche et près du site historique et emblématique de la parfumerie et de la cosmétologie, le pays grassois. Notre expérience du terrain nous permet d'orienter nos créateurs, chercheurs dans la fabrication de produits qui correspondent à la réalité du marché et aux besoins des professionnels de la beauté.



