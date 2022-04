Blanco MANUEL

Je suis un psychologue qui a travaillé dedans l'armée en occupant differentes travaux (sergent, psychologue, adjudant, sous lieutenant, analiste. Quatre misions internacionaux) en differentes unités. Je parle bien l'espagnol, je peux me communiquer bien en Français et j'ai une bonne connaisance de l'arab et pire de l'anglais, langue que j'étudie maintenant. Recemment j'ai obtenu un grade en Psychologie juridique.



Je suis marié, j'ai trois enfants et cherche un travaille interessante pour mantenir et ameliorer mon activité laborale