Actuellement en CDI 30 h , je suis donc a la recherche d'un CDI 30h/35h .

J'ai a mon actif plus d'un ans d'experience dans le domaine de la vente .

Je suis très consciencieuse dans mon travail et montre une attention particulière pour la diversité des tâches et des rencontres liées à l'accueil en magasin .