Blandin Aimé NGONGANG

Je me nomme ngongang blandin aimé, je suis un jeune camerounais âgée de 25 ans diplômés en sciences de gestion option comptabilité et finance spécialité en contrôle de gestion ayant effectué ses études supérieures à l'université se ngaoundéré ayant une licence professionnelle en comptabilité et finance, ayant un baccalauréat g2 en techniques quantitatives de gestion. je suis un homme rigoureux, travailleurs , strict et dynamique dont sa passion a été toujours la gestion et les finances. je jouis d'une expérience dans le domaine d'au moins 3 ans dans le domaine bancaire et de communication. mon dernier employeur est le crédit communautaire d'Afrique dont j occupais le poste de chef comptable de la direction générale. je suis ambitieux, objectif et pragmatique et je pense que les défis font partis de mon quotidien je j aimerais les affronter avec amour et enthousiasme.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Apprentissage rapide

Esprit d'initiative

Autonomie professionnelle

Organisation

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel