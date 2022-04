Blandine BABOIN-JAUBERT

Contrôleur Financier International, Responsable de Marque



Groupe Jacquet Metal Service (Cote Euronext compartiment B) : positionné sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée, le Groupe figure parmi les leaders européens de la distribution et de la transformation sur mesure d'aciers spéciaux. Avec 81 centres de distribution implantés dans 22 pays et 2130 collaborateurs, le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 1 milliard d'€.



Sur un périmètre de 2 Marques composées de 11 et 40 Filiales implantées en France, Europe, Etats-Unis et Chine, encadrée par le Directeur Financier Groupe :

- management

- reporting à la Direction Générale et Financière du Groupe (participation aux Comités de Marques)

- contrôle des états financiers,

- suivi de la performance opérationnelle et financière (rentabilité, coûts, BFR, Capex...) et mise en place d'actions correctrices,

- supervision des processus budgétaires et prévisionnels



Expérience précédente : Manager Audit chez Deloitte & Associés à Lyon (4 ans 1/2)



Me contacter

06 64 32 29 34

blanbab@hotmail.com



Mes compétences :

Audit

Expertise comptable

Finance

Contrôle interne

Contrôle de gestion

Consolidation