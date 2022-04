J'assiste et accompagne 2 jeunes enfants atteints de malvoyance importante et d'une forme d'autisme dans leurs pas à l'école (cf. Loi Handicap de 2005).



Le travail est celui d'une équipe polyvalente, travaillant en étroite intelligence avec le corps enseignant et administratif de l'école.



Mes compétences :

Art

Art floral

Empathie

Japonais

Mer

Peinture