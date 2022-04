Blandine BOGAERT

Je suis secrétaire administrative depuis plus de 10 ans et aujourd’hui à mon compte en tant qu’indépendante sur site ou à distance.

J’ai décidé devenir indépendante afin d’aider au mieux les professionnels et les particuliers dans leurs tâches administratives sans se ruiner.



Mes compétences :

Gestion administrative

Transcription audio

Ciel

EBP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Accueil

Accueil téléphonique

Téléprospection

Suivi fournisseurs

Suivi clientèle

Facturation

Classement

Courrier