Blandine BOLTEAU

Récemment diplômée docteur de Sorbonne Université en physico-chimie, je suis également ingénieur chimiste diplômée de l 'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes.



Durant ma formation, je me suis spécialisée en physico-chimie, formulation et caractérisation de la matière. Mes expériences professionnelles m'ont quant à elles permis de me perfectionner dans le domaine des matériaux. Je possède des expertises dans les domaines des matériaux superhydrophobes, des élastomères magnétiques, de la microfabrication et de l'étude du mouillage.



Mes compétences :

Screening de souches bactériennes

Analyses chimiques

Culture de bactéries

Analyses physico chimiques

Analyse sensorielle

Formulation

Veille bibliographique

ImageJ

Zotero

FORTRAN

HTML

ICT

LaTeX

Microsoft Office

Python Programming

Rhéologie

Polymères

Chimie des matériaux

Science des matériaux

Analyse physico chimique des matériaux

Caractérisation des matériaux

Matériaux

Matériaux composites

Magnétisme

Formulation de matériaux

Microscopie optique

Tensiométrie

Mouillage

Microscopie electronique

Microfabrication

Photolithographie

Project Management