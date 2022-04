Blandine BOUGUANA

Fort relationnel clientèle, rigoureuse (presque maniaque), dynamique. En poste depuis plus de huit ans et en tant que chef de mission au sein d'un cabinet comptable. Points forts : relationnel clientèle et équipe, organisation dans le travail, diversité des dossiers avec spécialisation BNC/BIC. Points faibles : Psychorigide (mais dans la bonne humeur), manque de pratique en social (pratique uniquement de l'établissement de fiche de paies, SDTC et licenciements conventionnels).

Mon "peu" de temps libre : mes enfants, le maquillage (8 ans en tant que professionnelle; d'où le relationnel), la musique et ....le repos.