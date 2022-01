Blandine BRICAULT

Ingénieur BioInformatique, je suis actuellement en prestation chez BioMérieux où ma double compétence biologie/informatique est un atout majeur.



Au sein du service Software Engineering Europe, mon rôle en tant que Software Business Analyst est de garantir que les besoins et exigences collectés en vue de développer et maintenir les logiciels commerciaux pilotant les systèmes de diagnostic bioMérieux correspondent bien aux attentes des utilisateurs finaux.

Je suis donc en charge de décliner les spécifications opérationnelles logicielles détaillées, d'effectuer aussi la vérification logicielle, et de contribuer aux supports et formation des applications.



Mes compétences :

MOA

Informatique

Gestion de projet

Business Analysis