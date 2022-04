Je m'appelle Blandine Catouck Kabou, je suis secrétaire comptable de formation et opératrice de saisie.j'ai fait des études jusqu'en terminale mais j'ai pas eu le baccalauréat. J'ai eu à travailler dans différents secteurs et dans différentes domaines.

Exemple : le coin des bonnes affaires comme gérante et commercial, à la SENELEC comme caissière, dans des multiservices comme gérante, dans une société de BTP comme secrétaire chargé de la caisse et à l'imprimerie Nationale comme opératrice de saisie.



Mes compétences :

Synergie Management