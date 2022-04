Blandine CHABERT

Abylsen est un groupe de conseil en ingénierie créé par plusieurs entrepreneurs. Depuis 2005, le groupe concourt à l'innovation et à la performance des entreprises en apportant l'expertise en ingénierie de technologies dont elles ont besoin dans leurs projets de transformation.

Reconnu pour sa culture de l’excellence. Ici, vous vous réaliserez à travers des missions passionnantes, dans lesquelles vous gagnerez rapidement en autonomie et en responsabilités. Vous cultiverez un état d’esprit de challenger : vous vous dépasserez, vous grandirez à nos côtés et révélerez votre potentiel grâce à notre accompagnement managérial et nos programmes de développement personnel.



Mes compétences :

Organisation du travail