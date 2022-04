Blandine CLERIN

EXPERTISE

Montage et gestion projet (création d’entreprise, recherche de financements, mobilisation de partenaires)

Stratégie et campagne de communication, Communication publique/Intérêt général et stratégie de marque

Management client et équipes (Europe, Afrique, Moyen-Orient)

Animation réseaux et relations publiques

Bonne connaissance des divers acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'économie collaborative



EXPERIENCE

13 années d’expérience en grand réseau publicitaire (EURO RSCG, TBWA, Y&R, DRAFTFCB) et en petite/moyenne structure (Epiceum, ASTAR, JEANNE HABASHI)



CLIENTS

Ville de Paris, Rennes Métropole, Ministère de la Santé, Ni Putes Ni Soumises, Danone, Le Parisien, Emirates Airlines, MoneyGram, CanalSat, Reckitt Benckiser…



RECOMPENSES

Grand prix Cap’Com 2013 de la communication publique et territoriale avec Renens Métropole ; Crackers Belin : 2e campagne TV préférée IPSOS pour l’année 2005 ;

campagne affichage Inpes contre la discrimination des personnes séropositives : hit parade création 3* CB News, janvier 2006)



Mes compétences :

Journals

budgets

branding

Corps