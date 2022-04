Blandine COLLIN DE LA BELLIÈRE

Gestionnaire de portefeuille chez EIFFEL HOUSING - Paris



Eiffel Housing est une agence immobilière spécialisée dans la location long terme et la gestion locative de biens vides ou meublés, à Paris et proche banlieue Ouest.

Nous louons les appartements qui nous sont confiés à une clientèle premium :

- 40% des appartements sont loués à une clientèle d'affaire en logement de fonction (dont le loyer est payé par l'entreprise),

- 50% de locataires étrangers.



Nous conseillons nos clients sur la stratégie de location (vide ou meublé, valeur locative etc.) la plus appropriée et sur les aspects fiscaux de la location.



https://eiffel-housing.com



Mes compétences :

Immobilier

Négociation immobilière

Conseil immobilier

Gestion immobilière