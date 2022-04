Blandine CUVELIER-EL HAGE

Anciennement secrétaire d'édition au sein de la Société biblique française – Éditions Bibli'O (http://www.editionsbiblio.fr ), mon expérience dans le domaine de l'édition m'a permis de développer un profil polyvalent.



- Travail du texte : rédaction, lecture/correction, traduction de et vers l'anglais, de l'allemand et du néerlandais, encodage de texte et applications de feuilles de styles.

- Graphisme : PAO et composition d'ouvrages, retouche photo, iconographie, création graphique.

- Administration et relationnel : suivi de projet avec différents acteurs du livre (graphistes, auteurs, imprimeurs), secrétariat de direction.

- Communication : rédaction de contenu à destination du jeune public et promotion de ces contenus sur les réseaux sociaux, mise en place d'outils de communication commerciale (feuilles promotionnelles, rédaction de 4e de couverture), organisation événementielle...



Mes compétences :

Adobe Creative Suite 5

Secrétariat

Relations Presse

Community management

Organisation d'évènements

Communication