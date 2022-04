Blandine DAVENTURE

Chatterie familiale Professionnelle de Bengal et d'Asian Leopard.



Tous nos reproducteurs sont sélectionnés avec soins sur leur phénotype, leur génétique et leur tempérament, point que l'on ne peut pas ignorer avec le Bengal.



Manipulés et entourés d'attention depuis leur naissance, ils sont tous parfaitement sociabilisés et affectueux.



De nombreux Champions sont nés au sein de la chatterie et sont parmis les meilleurs mondiaux TICA.

Entre autre notre mâle Darkhan : MEILLEUR Bengal de France pour les saisons 2010/2011 et 2011/2012... 3e MEILLEUR Bengal d'Europe Sud en 2010/2011... 2nd MEILLEUR Bengal d'Europe Sud en 2011/2012... et 16e MEILLEUR Bengal Mondial sur plus de 400 Bengal.



Nous avons régulièrement des chatons magnifiques qui deviennent d'extraordinaires compagnons pour grands et petits... émotion et fous-rires garantis !

Ils quittent le "nid" à 3 mois avec pedigree LOOF, identification électronique, vaccination et leur couverture.



N'hésitez pas à venir rencontrer nos chats au comportement et au look si particuliers surArray



Blandine et ses Bengal.