Blandine DE ROCQUIGNY

Actuellement sur un poste de consultant fonctionnel SAP sur les modules MM/SD/VIM, je travaille sur la partie MCO et suivi des évolutions SAP.

Je suis issue des métiers de la logistique où j'ai eu en charge dans une première partie de mon parcours professionnel, la gestion des stocks, des transports et l'administration des ventes à l'export.

Je parle couramment anglais et italien et j'ai des notions d'espagnol.