Blandine DESPEYROUX

Bonjour, Originaire de Toulouse, j'arrive en Guyane française à partir de septembre. Je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans la région. Les métiers qui m'attirent : audit financier, contrôle de gestion, consultant en finance, ... Je suis persévérante et motivée, je n'ai pas peur des nouveaux défis, au contraire, ça me motive ! N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Informatique

Marketing

Gestion

Analyse financière

Travail en équipe

Gestion de projet

Capacité relationnelle

Vente

Automobile

Comptabilité

Comptabilité analytique

ERP

Microsoft Excel