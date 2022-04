Blandine DUMAZEL

Ce que j'aime : découvrir, rencontrer, partager, transmettre et informer.



Tout autour du monde, mon histoire de vie ancrée dans plusieurs pays,(de l'Océan Indien (Madagascar, la Réunion, Maurice et Mayotte),à l'Océan Pacifique (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Australie, également les USA et la France m'a permis de construire, grâce à un métier de passions, un parcours professionnel «atypique» tissé de multiples expériences enrichissantes par la découverte des gens, de leur environnement et de leur culture.

Mes domaines de compétences : presse écrite, audiovisuel,édition, communication, enseignement.





Activités professionnelles en cours :

- Collaboration rédactionnelle au BSCnews.fr

- Collaboration Editions du Val d'Adour

- Des portraits d’hommes et de femmes d’exception portés par les passions qui les ont habités toute leur vie (écriture et audiovisuel)

- Organisation de rencontres et d'échanges culturels entre créateurs (peintres, sculpteurs, comédiens, musiciens, auteurs)

- Des reportages à caractères touristique et culturel pour découvrir les gens et leurs régions.

Je m'intéresse avec "Passion" à la vie des terroirs viticoles d'ici...parce qu'en Polynésie, sur un atoll où je vivais, j'ai découvert l'existence d'un magnifique vignoble sous les cocotiers en bord de lagon !

Je participe, ici, à l'évènement annuel "Coups de Coeur des Femmes journalistes".



J'ajoute que je travaille toujours avec mes

« Ailleurs », grâce aux passerelles posées,et entretenues.



Attentive, disponible et flexible, je reste à l'écoute des propositions de collaboration.



email : blanddum@yahoo.fr

mobile : 06 08 35 62 07



Mes compétences :

Arts

Audiovisuel

Communication

Culture

Ecriture

Voyages