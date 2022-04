Blandine DUQUESNE

Dynamique, souriante, sérieuse et sportive sont les traits qui me caractérisent le plus.



Beaucoup de domaines m'intéressent et j'aime à participer à plusieurs activités mais quand je m'engage, je m'investis à fond. J'aime le contact avec l'autre et pouvoir aider mon prochain, c'est pour cela que je participe entre autre à des activités associatives.

Je recherche aussi constamment le dépassement de soi, ce qui me permet de me sentir vivante et capable d'avancer.



J'aime organiser, planifier, gérer, comptabiliser.

J'aime apprendre et partager mes connaissances.

J'aime guider et faire avancer les choses.

C'est pour cela, entre autre, que dans l'association de secourisme dans laquelle je fais partie, j'ai passé mon diplôme de chef d'équipe et j'ai participé à la gestion en tant que responsable matériel.



Je recherche une activité professionnelle qui pourra me permettre d'allier principalement les derniers points.

Le domaine de la logistique comporte des métiers qui correspondraient à ce que je cherche comme "Ingénieur logistique, Planificateur, Ordonnanceur,...". Cependant, d'autres domaines me permettraient de m'épanouir de la même façon.



Alors si vous connaissez une personne, une société, une entreprise qui serait intéressée par mon profil, contactez moi !



Mes compétences :

Enseignement

Logistique

Management

Mathématiques

mécatronique

Planification

Sciences Physiques

Transport