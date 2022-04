Blandine FAURE

Après des études en Commerce international (BTS) j'ai intégré un PME spécialisée dans l'export de soierie sur Lyon, pour laquelle j'étais en charge des commandes (de l'échantillonnage à la livraison et du SAV) des clients japonais, mexicains, espagnols et anglais. Cela m'a permis de maîtriser le déroulement d'un supply chain ainsi que la logistique du transport maritime et aérien.

Afin de voir mon salaire évoluer, j'ai démissionné après u peu moins de 3 ans, pour occuper le poste d'assistante commerciale au sein d'une PME grossiste en réseaux informatiques où j'ai promu et commercialisé durant un peu plus de 3 ans la marque conçue par la société (switches, hubs, armoires de brassage).

Mon besoin de changement m'a ensuite conduite à occupé durant quatre années, la fonction d'assistante de direction au sein du Syndicat mixte de la Plaine de l'Ain (Collectivité territoriale - promoteur et aménageur). Outre la tenue commerciale des dossiers clients et la gestion des conventions précaires relatives à la location des terrains du Parc industriel aux agriculteurs, j'ai côtoyé chaque mois lors des Comités syndicaux, les acteurs économiques de la région et du départements (maires, député-sénateurs, présidents des CCI...). Suite à l'envoi de l'ordre du jour et des délibérations, je participais aux comités syndicaux afin de réaliser le Procès verbal pour ensuite, le transmettre aux acteurs concernés du Grand Lyon et de la région.

Finalement, mon besoin d'exercer dans un autre secteur d'activité ma mené au poste d'assistante de direction dans le secteur des Travaux Publics, plus précisément dans le domaine de la construction de fontaines ornementales. Outre l'envoi des dossiers de réponse aux appels d'offre, j'ai été chargée du suivi administratif et financier des chantiers (depuis la signature de l'acte d'engagement à la levée des réserves, en passant par l'établissement des DICT, PPSPS, des situations de travaux selon les indications portées au CCAP, la réclamation des pénalités de retard, la réception des travaux, les certificats de capacité...).

Mon aisance relationnelle m'a permis d'être l'interlocutrice privilégiée auprès des fournisseurs, des clients (Mairies, DRAC, etc.) et des partenaires (banques, BPI France, expert-comptable, sous-traitants, etc.).

Travailler dans une TPE-PME offre l'avantage d'être ultra-polyvalent, c'est pourquoi il m’a également été confié la gestion du personnel (contrat de travail, accueil des salariés, DUE, relevés des heures, transmission des éléments de paie, visite médicale, formations...). J'ai mis et place et organiser le service après-vente (gestion de stock et achats des marchandises, planning d’interventions des techniciens, réponses à tout litige clients / fournisseurs), ainsi que la gestion des services généraux (gestion des contrats d'assurance, matériels informatiques et téléphoniques, achats fournitures, locations des véhicules...), la communication de l'entreprise (site web et blog, impression sur véhicule et équipements des salariés...).



Aujourd'hui, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle en intégrant une société dynamique proposant un poste polyvalent me permettant d’exploiter mes compétences administrative, commerciale et comptable. Mon sens inné de l'anticipation et du service rendu sont de véritables atouts pour seconder et soutenir la direction. En véritable bras droit, je souhaite mettre à disposition mon savoir-faire, veiller à la satisfaction des clients et véhiculer la notoriété et le sérieux de l'entreprise qui m'emploie.



Mes compétences :

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Blogging

As400

GPAO