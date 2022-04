Blandine FLAMENT

Récemment diplômée de l'ESC Rennes School of Business, j'ai effectué ce master of Science in International Logistics and Supply Chain Management en alternance et suis maintenant à la recherche d'un nouveau défi. Durant 2 ans, j'ai pu parfaire mes compétences en Supply Chain au sein de l'entreprise Renault à Cléon, au département logistique industrielle, plus particulièrement aux Approvisionnements et aux Expéditions. J'ai ensuite découvert l'entreprise Thorn Lighting (production de matériel d'éclairage extérieur) ou j'y ai tenu un poste de gestionnaire expéditions.



Mes compétences :

Gestion de projet

Kanban

Chaine logistique

Approvisionnement

Transport

Microsoft Office

Export

Relation clients