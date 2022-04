Blandine FOUQUEZ

Secrétaire depuis plus de 29 ans, j'ai une expérience professionnelle dans le domaine public et privé et réalise tous types de travaux, à savoir : Rapports, expertises, thèses, devis, factures, courriers, publipostage, diaporamas, tableaux, toutes saisies... Le tout dans une confidentialité assurée.



Je travaille également dans le domaine de la santé en tant que secrétaire médicale.