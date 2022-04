Blandine FRUTOSO

Forte d’une pratique de plusieurs années passées en poste d’Assistante dans différentes entreprises, j’ai eu l’occasion d’acquérir une expérience diversifiée, dont celle de la réponse aux appels d’offres et leur gestion.

Mon parcours m’a permis de maîtriser l’outil informatique, ainsi que les tâches liées au secrétariat (aisance rédactionnelle, filtrage des appels, gestion du courrier et des agendas, …), au commercial (suivi des rendez-vous clientèle, enregistrement de la commande de produits jusqu’à la facturation, …), au marketing (gestion des supports de communication, suivi des actions commerciales, …).

Vous recherchez une assistante rigoureuse, organisée et discrète, je peux vous apporter mon savoir-faire, que ce soit en travail en équipe ou en autonomie.

Un entretien vous permettra de juger mon savoir-être et la présentation de mon projet professionnel.





Mes compétences :

Autonome et responsable

Polyvalence et capacité d'adaptation

Dynamique & investie

Contact aisé