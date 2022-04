Blandine GUEDON

Sur le terrain en tant que Commerciale depuis une douzaine d'années. Tout d'abord au sein d'une agence d'intérim en tant que Chargée de Recrutement puis Commerciale Terrain, dans l'activité Travaux sur Cordes chez CRIT Interim, puis Attachée Technico Commerciale dans la location d'engins chez LOXAM.



J'ai quitté LOXAM en avril 2019, pour intégrer la Société M3 Concessionnaire JCB FRANCE, en tant que Technico Commerciale sur les départements de la Mayenne et de la Sarthe.



A ce jour, j'ai souhaité mettre fin à ma période d'essai, le poste ne correspondant pas à mes attentes, je suis libérée de tout engagement auprès de mon dernier employeur depuis le 17.06.2019 et suis donc à la recherche d'un poste de commerciale ou conseillère sur le terrain ou Responsable d'agence dans le service à la personne ou aux entreprises pour travailler sur le département de la Mayenne.



Efficace, organisée, autonome, volontaire et déterminée, j'ai développé un goût prononcé pour le relationnel et la négociation commerciale. Reconnue pour mon dynamisme, mon enthousiasme, ma réactivité et ma capacité à convaincre lors des négociations.



Je me tiens à votre disposition et espère que vous me donnerez la chance de vous exprimer de vive voix ma motivation.



Mes compétences :

Réactivité

Conseil commercial

Autonomie professionnelle

Fidélisation client

Aptitudes relationnelles

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Stratégie commerciale

Dynamisme

Analyser écouter réfléchir agir

Audit

Payroll

Invoicing > Issuing Invoices

Microsoft Excel

Microsoft Word