Blandine HURÉ

Compétences Acquises :



Management :

- Conseil la Direction en matière de santé, sécurité, sûreté, environnement, risques industriels et systèmes de management

- Création et coordination d'ingénieurs et d’un réseau de coordinateurs prévention des risques et systèmes de management (France et International)

- Coordination en matière de prévention des risques et systèmes de management des filiales et succursales

(France et International)

- Création cellule et direction prévention des risques et systèmes de management

- Recrutement et Gestion d’équipe

- Membre du Comité de Direction

- Relation avec les services transversaux et opérationnels (Service des Ressources humaines, Service Juridique, Etudes exécution, Service Projets, Directions opérationnelles, Service formation, Service relation sociale, …)

- Relation avec les instances représentatives du personnel (CHSCT)

- Relation avec les services externes (CARSAT, Inspection du travail, DREAL..)

- Mise en place de systèmes de management en vue de l’obtention des certifications ISO 9001, 14001, 50001, OSHAS 18001, Qualianor...

- Mise en place d’un système de management de la santé et de la sécurité sur les affaires de la phase

d’appel d’offre à la phase d’exploitation

- Création et mise en place de système de gestion de crise

- Création, mise en place et suivi d’indicateurs



Formation

-Sélection de formation en prévention des risques en fonction des métiers

- Mise en place de plans de formation relatifs à la santé et la sécurité

- Création de module de formation

- Sélection de formateurs / prestataires

- Sensibilisation à la qualité et à la sécurité du personnel

-Formation Machine, Gestion de crise etc...



Documentation :

- Réalisation et implantation d’un référentiel santé sécurité (Guide Santé Sécurité-Version française et anglaise)

- Création de procédures et documents de références

-Création du système de mise sur le marché d'équipement et documents associés (notice d'instruction, etc...)

- Elaboration du document unique



Normes et Réglementation

- Recherche réglementaire (Droit Français/Européen / divers)

- Travaux en responsabilité pénale et civile avec juristes et avocats (France, Hongrie)

- Veille réglementaire

et normative

-Interprétation et mise en oeuvre

-Montage et suivi des dossiers d'accidents du travail en coordination avec les Directions Juridiques, RH et avocats.



Audits

-Préparation aux audits

- Planification, conduite et rédaction de rapport d’audits sur les affaires en construction ou en

exploitation



Divers :

- Réalisation d’état des lieux sur l’ensemble des filiales, succursales, et sites du périmètre avec mise

en place et suivi de plan d’action adapté

- Intégration de la prévention des risques dans les appels d’offre et en phase étude

- Contrôle des installations, propositions d’amélioration des conditions de travail, mise en place d’un plan d’action et suivi

- Animation et mise en œuvre des politiques santé sécurité sûreté environnement risques industriels

- Etude, choix et mise en place des équipements de protection individuelle

- Mise en place d’un service de cartographie

- Optimisation d’un temps de libération d’un lot de médicaments



