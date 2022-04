Blandine LA SIERRA-THOULON

Blandine Thoulon - La Sierra est diplômée de Sciences Po Paris, licenciée ès anglais (Universités de Nice et Glasgow) et psychologie (Université Lyon II), maître praticien en PNL.



A Sciences Po, elle s'est spécialisée en gestion sociale et a ensuite exercé en tant que consultante et manager, pour des multinationales européennes et américaine, principalement dans les métiers du recrutement, de la gestion des carrières et de la formation au management.



Elle a formé et coaché de nombreux managers européens aux différentes techniques de management des personnes. Elle a été responsable pour l'Europe du programme " hauts potentiels " de Hewlett-Packard.



Elle s'intéresse à la psychologie des groupes et au développement des équipes interculturelles, ainsi qu'à la gestion du changement au sein de ces équipes.



Elle a donné pendant plusieurs années des cours à l'Université.



En tant que consultante, elle est intervenue entre autres pour Hewlett-Packard, Gemplus, Thalès Air défense, la Caisse d'Epargne et Altran.



Elle allie l'expérience d'une quinzaine d'années en entreprise multinationale à une pratique plus récente de la psychanalyse et des techniques de psychologie comportementale.



Elle connaît bien les environnements anglo-saxons et latins, et a publié plusieurs articles sur les différences culturelles entre les deux approches managériales, ainsi que sur les comportements de groupe.



Blandine travaille indifféremment en français ou en anglais.