Blandine LE FOYER DE COSTIL

Avocat depuis 1996 je me suis progressivement consacrée au droit de la famille et j'ai voulu créer une équipe qui lui soit consacrée afin de l’aborder dans toutes ses implications juridiques, financières, humaines et psychologiques.



Nous privilégions les accords et favorisons la recherche de l’apaisement en nous impliquant, pour mieux y parvenir dans les techniques de règlement amiable des conflits (droit collaboratif et participatif).



Nous accompagnons nos clients dans le contentieux lorsque il est nécessaire.



Notre équipe s’attache à conseiller et défendre avec conviction, compétence et réactivité en recherchant des solutions tournées vers l’avenir.



Notre expérience nous permet d’intervenir dans tous les domaines du droit de la famille et d’avoir une compréhension globale des problématiques qui sont souvent liées et plus particulièrement :



Le contrat de mariage

Divorce

Les Régimes Matrimoniaux (le changement de régime matrimonial et la liquidation)

Organisation patrimoniale

Le Pacs

Les Successions

Les Tutelles

La filiation

L’adoption



Mes compétences :

