Je m'appelle Blandine Lecoeuche j'ai 21 ans et je suis véhiculé.

J'ai réalisé plusieurs formations durant ma scolarité

J'ai tout d'abord réaliser un bac de comptabilité, métier qui ne me correspond pas.

Je me suis donc réorienter vers le service à la personne affin de devenir aide soignante mai la non plus sa ne me correspond pas.

Oui j'ai enfin trouvé ma voie en passent mon titre pro vendeuse conseils en magasin

J'ai pour ambition de trouver une entreprise qui me permettra d'évoluer dans ce domaine.