Blandine LECROC

Chez Bouygues Immobilier depuis la fin 2015, j'occupe actuellement un poste de Responsable Gestion et études locatives au sein d'une équipe de 4 personnes. J'interviens dans le process offrant aux clients investisseurs achetant un bien neuf, un Pack de Gestion locative (assurance GLI et vacance locative).



J'ai travaillé dans le secteur immobilier social et privé durant 5 années sur Paris puis 5 sur Angers.



J'ai une formation juridique complétée d'une maîtrise en immobilier, qui m'a permis d'exercer un métier complet à savoir le management en gestion locative des baux d'habitation et commerciaux.



Mon dernier poste occupé : Responsable Gestion Locative en administration de biens.



Mes compétences :

Juridique

Immobilier

Gestion locative