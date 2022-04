Infirmière de formation et en poste depuis presque 10 ans, j'ai eu envie d'aller explorer de nouveaux horizons et ainsi développer de nouvelles compétences dans un domaine d'activité qui m'attirait depuis quelques années déjà. Geolid m'a donné ma chance et aujourd'hui l'essai est transformé et j'en suis ravie!



Mes compétences :

Dynamisme

Relationnel

Adaptabilité

Détermination

Proactivité