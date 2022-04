Blandine LUQUET

Après avoir enseigné le français pendant sept ans, je me suis reconvertie dans l'édition en 2010 en obtenant un master pro "édition-mémoire des textes".

Depuis, je travaille en free-lance (auto-entrepreneur) pour différentes maisons d'édition, essentiellement en sciences humaines. J'effectue des préparations de copie, je corrige et relis manuscrits et Pdf.

Je travaille pour plusieurs Presses universitaires, ainsi que pour Armand Colin, l'École des chartes (CTHS) ainsi que pour les éditions Sciences Humaines (Auxerre).

J'ai également réalisé la mise en forme XML de 8 numéros de la revue électronique LISA (15 articles par numéro).

J'ai un excellent niveau de français (orthographe, grammaire, syntaxe) et une connaissance poussée des règles typographiques en vigueur.

Pour effectuer les missions que l'on me confie, j'utilise Word 2010 et je possède Prolexis (version 2011).



Mes compétences :

Orthographe

Grammaire

Syntaxe

Préparation de copie

Mise en forme XML