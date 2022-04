Blandine Lydia TCHANYAP MEKAMDOM

Je suis titutlaire d'une Licence en Marketing Management et impliquée dans la conception/réalisation de vêtements à caractère évènementiel ( tenues d'hotesse d'accueil). La principale motivation étant ma volonté inouïe de travailler au sein d'une industrie textile en tant que Responsable de collection.

Optimiste, audacieuse et toujours en quête perpétuelle de connaissances et de nouvelles aptitudes professionelles, je désire intégrer l'Institut Supérieur du Textile D'Alsace pour la formation à ce métier de Chef produit Textile.



Mes compétences :

Gestion administrative

Coupe/Couture

Design

Communication visuelle