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Blandine MADEMBO

Paris

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

CONSEILLER EN TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

Entreprises

  • Pôle Emploi - CONSEILLER EN TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

    Paris 2006 - maintenant CONSEIL EN TRANSITIONS PROFESSIONNELLES (COACHING, ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI, FORMATIONS) ; CONSEIL ET APPUI AU RECRUTEMENT (INTERMEDIATION, PROMOTION ET MISE EN OEUVRE DES MESURES ET AIDES A L'EMBAUCHE)

  • FCD- FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION - ASSISTANTE

    2002 - 2003 ASSISTANTE AU POLE DEVELOPPEMENT DURABLE

  • EDF-GDF - ASSISTANTE

    Paris 1999 - 2001 ASSISTANTE AU POLE SECOURISME ET PREVENTION DES RISQUES NUCLEAIRES

Formations

  • Le Patio Formation

    Paris 2014 - 2014 ADVP ET LA METHODE EDUCATIVE

    - UTILISER L'ADVP ET LA DEMARCHE EDUCATIVE DANSLES PRESTATIONS D'ORIENTATION
    - IDENTIFIER LES COMPETENCES UTILES AU CHOIX PROFESSIONNELS ET COMPRENDRE EN QUOI LA DEMARCHE EDUCATIVE PERMET A LA PERSONNE ACCOMPAGNEE DE DEVELOPPER DES COMPETENCES A S'ORIENTER.

  • Université Paris 8 Saint Denis

    Saint Denis 2003 - 2005 DU ADJOINT RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

    - GESTION DU PERSONNEL
    - FORMATION CONTINUE
    - GESTION DES CONFLITS
    - NEGOCIATION
    - COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

  • Université Paris Dauphine

    Paris 1991 - 1992 DESUP Gestion dans les pays en développement et en émergence

    - FACTEURS CULTURELS ET GESTION DES ENTREPRISES
    - PRISE EN COMPTE DES FACTEURS CULTURELS DANS LA GESTION DES ENTREPRISES

  • IPAG - Institut De Préparation À L'Administration Et À La Gestion

    Paris 1991 - 1992 LICENCE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

    - ECONOMIE PUBLIQUE ET POLITIQUES ECONOMIQUES
    - PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX CONTEMPORAINS
    - INSTITUTIONS SOCIALES ET POLITIQUES SOCIALES


    Institutions sociales et politiques sociale

  • Université de Strasbourg

    Strasbourg 1989 - 1992 MAITRISE D'HISTOIRE

    OPTION HISTOIRE CONTEMPORAINE - LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE LE ROUMANIE ET LA FRANCE PENDANT L'ENTRE 2 GUERRES.

Réseau