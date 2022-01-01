Blandine MADEMBO

Pôle Emploi
- CONSEILLER EN TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
Paris2006 - maintenantCONSEIL EN TRANSITIONS PROFESSIONNELLES (COACHING, ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI, FORMATIONS) ; CONSEIL ET APPUI AU RECRUTEMENT (INTERMEDIATION, PROMOTION ET MISE EN OEUVRE DES MESURES ET AIDES A L'EMBAUCHE)
FCD- FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION
- ASSISTANTE
2002 - 2003ASSISTANTE AU POLE DEVELOPPEMENT DURABLE
EDF-GDF
- ASSISTANTE
Paris1999 - 2001ASSISTANTE AU POLE SECOURISME ET PREVENTION DES RISQUES NUCLEAIRES
- UTILISER L'ADVP ET LA DEMARCHE EDUCATIVE DANSLES PRESTATIONS D'ORIENTATION
- IDENTIFIER LES COMPETENCES UTILES AU CHOIX PROFESSIONNELS ET COMPRENDRE EN QUOI LA DEMARCHE EDUCATIVE PERMET A LA PERSONNE ACCOMPAGNEE DE DEVELOPPER DES COMPETENCES A S'ORIENTER.