Blandine MAIDIFAY

Je suis en fin de Formation en hydraulique et maitrise des eaux( eau, hygiène et assainissement) à l'Institut Supérieur Du Sahel de Maroua au Cameroun.

personne polyvalente,j'ai une grande capacité d’adaptation et suis très rigoureuse et responsable.Capacité de gestion du stress et à l'écoute de toute suggestion, très humble.

Flexible vis-à-vis des jours et horaires de travail.

Langues:Français écrit et oral

Anglais écrit

logiciels :Microsoft Word, Excel et Epanet

J'ai 22 ans et je suis à la recherche d'un travail et je compte sur vous.

c- Stages et Expérience de professionnelle

Stage académique (d'agent de maitrise) à PU-AMI (Première Urgence Aide Médicale Internationale) au sein du quel j’ai travaillé dans le domaine WASH.

Stage académique (ouvrier) au PDRI-CL (Projet de Développement Rural Intègre-Chari Logone) basé sur les systèmes d’irrigation du riz

Stage de vacances à la CAMPOST

stage de fin d'étude à la MIDIMA(mission de développement intégré des monts mandara), j'ai travaillé dans l'approvisionnement de l'eau potable.