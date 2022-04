Blandine MALOSSANNE

Contrôleur de gestion expérimenté, j’entends mon métier comme étant un partenaire de mes clients internes. J’écoute les besoins de mes clients, je leur propose différentes approches et nous choisissons la réponse la plus adaptée.



Mon objectif est la satisfaction de mes clients internes, en optant pour les solutions les plus efficaces et pertinentes.



Je suis habile dans tous les systèmes d’informations, plus particulièrement dans le domaine finance.

Je suis experte dans le traitement de bases de données et les présentations synthétiques dans Excel.

Mes expériences m'ont permis de développer mes compétences en contrôle de gestion commercial & fonctions support, en contrôle de gestion industriel, en suivi de projets R&D, d'un point de vue filiale et sur la base de sociétés à consolider, en réel et budget-forecast.



J'apprécie le travail en équipe, que ce soit au sein d'une équipe ou en transversal sur différentes fonctions. Je m'adapte facilement aux situations nouvelles et j'ai souvent permis d'intégrer les nouveaux venus.



... et toujours avec enthousiasme et sourire !



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Base de données

Microsoft Office

Travail en équipe

Force de proposition

Adaptabilité

Autonomie

Management

Relations clients