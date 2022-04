Blandine MARCOTTE

Titulaire d’un BTS comptabilité gestion avec douze années d’expérience dans ce domaine pour diverses sociétés, je suis à la recherche d'un poste de comptable sur la région de calais ou de saint omer (pas de calais).



En effet, j’ai débuté ma carrière au sein de plusieurs Intermarchés.

J’ai dès lors acquis l’expérience de la comptabilité en milieu alimentaire dans le domaine de la distribution.



Par la suite, j’ai souhaité donner une orientation différente à ma carrière et donc j’ai été employée en qualité de comptable unique par la société DECOVAL (Houplines dans le Nord) en juillet 2000 dans le milieu de la fabrication et la maintenance de matériel de traitement des déchets.

Mon employeur a toujours apprécié mes qualités de sérieux et d’application au travail et m’a ainsi permis de progresser professionnellement sur la grille des niveaux.



Suite à un déménagement dans le département du Pas de Calais pour des raisons personnelles (mariage) et la naissance de mes deux enfants, j’ai dû quitter mon emploi au sein de cette société.



Après mon congé parental, j’ai repris en septembre 2009 une activité de comptable fournisseurs à la Clinique de Saint Omer et ce jusqu’au 21/03/2010, ce qui m’a permis d’acquérir des connaissances dans le milieu médical.



Rigoureuse, autonome, je pense être à même d’assurer l’ensemble des opérations comptables d’un établissement.



Mes compétences :

autonome

Discrète