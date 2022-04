Blandine MEIGNIÉ

Au coeur d'un secteur d'activité où la pénurie de compétences devient problématique, à l'heure où tous les acteurs des services informatiques cherchent - coûte que coûte - à recruter des profils spécialisés, norsys choisit la voie de l'audace.

L'audace de croire en l'humain et d'y investir malgré le fort taux de turn-over généralisé.

L'audace de permettre à chaque salarié de se former dans une vision de performance globale, enfin, l'audace de se donner les moyens d'y parvenir.



Activités de norsys : ESN de 500 collaborateurs, spécialisée dans le conseil en assistance à maîtrise d’ouvrage et l’ingénierie informatique utilisant les technologies émergentes (J2EE, PHP, .NET).



Vision de norsys : développer une performance globale avec, au delà de sa finalité économique, une finalité humaine, sociétale et environnementale.



Investissements et moyens : une université d'entreprise avec des écoles (développeurs, consultant en maîtrise d'ouvrage, chef de projet, manager) de 30 jours chacune. Un pôle d'innovation et de recherche appliquée et technologique.



Engagements de norsys : 20 jours de RTT, non discrimination avec l'usage du CV anonyme, égalité de salaire homme/femme.



Mes compétences :

Recrutement

Ressources Humaines

Formation

Réseaux sociaux

GPEC

RH

Recruitment

Gestion de projets

Enseignement

Gestion des intérimaires

Gestion du personnel

Recrutement IT

Management

Community management