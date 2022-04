Blandine MELAY

Mon parcours au sein d’Egis, dans les métiers du Conseil et de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, m’ont amené à traiter les problématiques de la Qualité Environnementale et de l’Efficacité Energétique à l’échelle du bâtiment (neuf, restructuré ou en exploitation), ou plus ponctuellement du quartier et de la ville.

Je dirige à présent la réalisation de missions complexes relatives aux grands enjeux de la Transition Energétique et Ecologique : mutation des patrimoines existants dans une optique de sobriété énergétique, approche systémique des approvisionnements énergétiques à l’échelle du bâtiment et du quartier, organisation de la résilience au changement climatique, renforcement de la biodiversité urbaine…



Compétences métier : Conception bioclimatique, certifications environnementales (HQE, BREEAM, LEED), bilan Carbone & ACV, efficacité Energétique (audits & diagnostics, schémas directeurs énergétiques), énergies renouvelables, résilience climatique des bâtiments, approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU).



Compétences fonctionnelles : Direction de projet, encadrement fonctionnel et hiérarchique, réponse aux appels d’offres, prospection commerciale, veille réglementaire et technique, animation de formations.



EGIS, l’ingénierie créative

Faire baisser la consommation d’énergie, diminuer les déplacements « carbonés », aménager durablement les territoires, respecter la planète… passe par une ingénierie engagée et un management transversal de haut niveau.

Le groupe EGIS concourt en France, comme à l’étranger, à la réalisation d’opérations de grande envergure avec des équipes associant conseil, management et concepteurs à haute valeur ajoutée dans tous les domaines de la construction : bâtiment, aménagement, génie civil, énergie et industrie, mais aussi villes et territoires.

Le traitement environnemental des projets et la maîtrise énergétique, à l’échelle de la ville, des quartiers et des bâtiments, se traduisent par une approche transversale et innovante des missions.





