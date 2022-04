Blandine MOREL

Coté Théorie

= > BTS Négociation Relations Clients

= > BTS Action Commerciale

= > Formations diverses : "Pôle Manager" "Création d'entreprise" "Informatique"



Coté pratique

= > Un parcours au travers de nombreuses expériences dans le domaine commercial, durant lequel j'ai pu appréhender les différents postes et missions qui constituent ce métier (commerciale, manager d'équipe commerciale, animation des ventes...)

= > Une nouvelle direction de carrière vers la formation notamment dans les domaines du marketing, du management, de la communication et de la négociation.

= > De nouvelles responsabilités avec le développement d'un centre de profit, qui me permet au quotidien d'allier la transmission de savoirs (formation) et le contact clients et partenaires (développement du centre)



Mes projets : quelques-uns dans des domaines variés... mais surtout toujours un en cours de réalisation, c'est mon carburant.



Objectifs : Relever des challenges au quotidien, développer sans cesse ces compétences, et bien sûr partager avec des passionnés.





Mes compétences :

Word

Gestion de projets

Powerpoint

Formation professionnelle

Management

Commercial

Marketing

Excel

Cuisine

Négociation

Relation clients

Prospection

Gestion du stress

Management d'équipe

Communication