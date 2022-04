Bonjour............ je m'appel Blandine MUTEBA j'ai 23ans et je suis diplomé de Licence en Gestion Marketing à l'Université de Lubumbashi. je suis présentement à la recherche d'un stage professionnel.



Je suis très organisée, jovial et dynamique aussi. J'ai le sens des responsabilités et je m'assure que les missions qui me sont confiées je les mène à bien et j'aime pas décevoir les personnes qui ont confiances en moi.



En quelques mots voilà ce que je suis. Merci



Mes compétences :

L'Initiative

Organisée

Responsable

Dynamique

Suis à l'écoute des personnes(clients)

EMarketing

Microsoft Word

Microsoft Excel