Blandine OBRINGER

"A lécoute du marché du travail pour donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, je recherche un poste de contrôleur de gestion ou de contract manager au sein d'une entreprise dynamique.



Dans lindustrie depuis mes débuts, javoue y avoir trouver un réel engouement et y puiser ma motivation professionnelle. Cet intérêt sexplique, dune part, par un fort attachement à la création de produits et dautre part, à la valorisation du savoir-faire français. Néanmoins, je suis ouverte à d'autres secteurs, le contrôle de gestion ou le contract management ne se limitant pas à la seule industrie.



Le contrôle de gestion m'apporte la vision chiffrée de la société, le contract management me donne une forte orientation client et direction commerciale.



Fiable, rigoureuse, dynamique sont les qualités qui me permettent d'aller de l'avant, de réagir et de pousser plus loin dans le but de répondre au mieux aux besoins/attentes d'un futur employeur."



Poste actuel :

"Pilotage contractuel de 2 projets de 90 M€ et de 90 M€ pour la RATP



* Co-animation avec le chef de projet des réunions avec le client (réunions techniques ou contractuelles) ;

* Rédaction des courriers contractuels et techniques, et suivi des points ouverts client ;

* Etablissement de documents techniques en fonction des différentes phases du projet : Plans

de management projet, Procédures en support aux équipes techniques.

* Chiffrage, négociation et suivi des avenants, amendements au contrat ;

* Gestion des litiges planning et financiers en lien avec le chef de projet, le directeur commercial ou la direction

juridique

* Support au responsable financier des projets pour l'établissement de la facturation "