Blandine PARISOT

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi sur la région Lorraine (Nancy / Metz) mais également au Luxembourg.



J'ai plusieurs années d'expériences dans le domaine du commerce et de la vente en front office, dernier poste occupée en tant que responsable adjointe au sein de Shoe Room National à Nancy (54).

Hors j'aimerais me réorienter dans un métier en back office tel que assistante marketing ou commerciale ou en service administratif / secrétariat.



Grâce à mon BTS Management des Unités Commerciales et mon Bachelor Marketing et Vente, j'ai acquis des connaissances en marketing, vente, communication, publicité, gestion, droit et management.



Je suis dynamique, organisée et dotée d'un très bon sens relationnel.

Je suis curieuse et à la recherche de nouvelles expériences.



Je reste attentive à toutes offres dans divers domaines.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Management d'équipe

Études marketing

Marketing stratégique

Vente B2B

Vente directe