Blandine PELLAT

Legaline est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers juridiques et fiscaux.



Avocat associé ou collaborateur, directeur juridique ou fiscal, responsable juridique, juriste, fiscaliste ou même paralegal, nous aidons nos clients à recruter leurs experts juridiques et fiscaux, dans toutes les matières du droit, à tous les niveaux de responsabilité.



Nous recrutons par approche directe, en procédant à une “chasse de tête” classique, et/ou par voie d’offres.



Legaline est un cabinet de recrutement. En tant que tel, il accompagne également les candidats dans leur démarche de changement et les oriente afin de les guider dans leur évolution de carrière et leur donne les conseils les plus intelligents et pertinents possibles.



Legaline s’efforce de proposer à ses clients un conseil en recrutement “sur mesure”, adapté et adaptable.



La valeur ajoutée du cabinet Legaline ? Nous comprenons nos clients et nos candidats. Pourquoi ? Parce que nous connaissons leur métier.



N'hésitez pas visiter notre site internet :Array