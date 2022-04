Blandine PELLISSON

La communication et, sans le savoir le marketing, je suis tombée dedans toute petite puisque mon activité préférée était de regarder les pubs à la TV ! 40 ans plus tard, je suis toujours aussi épanouie et investie dans cette voie avec l'envie, en plus, de m'investir dans l'évènementiel !

Mes points forts :

- 15 ans d'expérience avec une double vision marketing produit/marketing enseigne

- Excellente communication

- Créative

- Conscience professionnelle

- Adaptabilité et faciliter à travailler en équipe

- Dynamique et passionnée...et surtout une envie de m'investir : ce n'est pas parce qu'on a plus 20 ans que l'on a plus d'idée ! Pour moi le marketing et la communication c'est avant tout une histoire d'envies et de curiosité !

Je cite Jacques Ségela : "La communication sort des tripes pas des neurones !"









Mes compétences :

Marketing

Communication

Marketing stratégique