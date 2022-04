Blandine POUZIN

Plus de 6 ans d'expérience dans l'édition de livres illustrés (guides, art, cuisine, loisirs créatifs, écologie, développement durable), parfaite connaissance de la chaîne éditoriale et des enjeux de l'édition papier et numérique. Je suis aujourd'hui éditrice freelance, directrice de collection et interviens également comme packageur. Je propose, développe et suis des projets de livre pour différents éditeurs. Parallèlement, je suis aussi auteure de livres illustrés.